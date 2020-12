No secco della Juventus allo scambio che porterebbe alla corte di mister Pirlo l’attaccante top: cifre e dettagli

La sfida con l’Udinese e la riapertura del calciomercato i due pensieri ricorrenti nella testa della dirigenza della Juventus che valuta i prossimi colpi in vista di gennaio. In tal senso, uno degli obiettivi bianconeri per l’attacco rischia di allontanarsi: c’è la controproposta, no secco di Paratici.

Calciomercato Juventus, colpo Depay: la richiesta del Lione

La Juventus ci sta provando per Memphis Depay. Il club bianconero, con il Barcellona che ha mollato l’attaccante classe ’94, fiuta l’affare che porterebbe l’olandese, in scadenza il prossimo 30 giugno con l’Olympique Lione, a Torino. Una trattativa complessa, con la società bianconera che insiste nell’inserire nella trattativa il cartellino di Federico Bernardeschi, valutato 25 milioni.

Il Lione guarderebbe altrove, con l’idea di provare a puntare su Demiral, più 10 milioni cash da parte dei bianconeri, per lasciar partire l’attaccante ex United. In questo caso, però, la Juventus non ha la minima intenzione di assecondare la richiesta del Lione e pensare alla cessione del centrale turco.

Depay, vista la possibilità di liberarsi a zero tra sei mesi, ha una valutazione vicina ai 15 milioni di euro.