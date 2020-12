Pochi minuti in campo per Demiral con Pirlo: la Juventus pensa alla cessione nel calciomercato invernale

Lo scarso minutaggio con la Juventus per Merih Demiral inizia a essere un problema. Andrea Pirlo non sta dando spazio all’ex Sassuolo, che per il secondo anno di fila si ritrova a vestire i panni di riserva di lusso, coperto da Chiellini, nonostante gli acciacchi, Bonucci e de Ligt. 682 minuti accumulati fino a questo punto in tutte le competizioni, distribuiti su nove partite: un ruolino che sta spingendo il giocatore, stando a quanto riportato da ‘Don Balon’, a guardarsi intorno.

Calciomercato Juventus, con Pirlo gioca poco

Arsenal, Manchester United e Paris Saint-Germain lo hanno messo nel proprio mirino, ma adesso anche il Barcellona si è iscritto alla corsa. I problemi difensivi di Ronald Koeman d’altronde sono innegabili e a gennaio bisognerà intervenire sul mercato per far sì he la difesa venga nuovamente registrata a dovere.

Demiral nel 2019 è costato alla Veccia Signora 18 milioni di euro e adesso ha visto il proprio prezzo salire ad almeno 30 milioni: una cifra non indifferente per le casse blaugrana, che dovranno decidere se spendere questa cifra per il nazionale turco. Allo stesso modo bisognerà capire se la Juventus è disposta a cedere e se lo stesso Demiral cederà al richiamo del Camp Nou. Scenari difficili, soprattutto a fronte della coperta molto corta che i bianconeri hanno al momento nella retroguardia difensiva.