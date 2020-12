La Juventus vuole concretizzare un triplo affare clamoroso sul calciomercato. Due degli obiettivi bianconeri sono entrati anche nel mirino dell’Inter. Ecco i dettagli

La Juventus è attualmente concentrata sul mercato di gennaio, ma occhio anche agli obiettivi per giugno in casa bianconera. In particolare, i torinesi sembrano aver messo gli occhi su tre big di livello internazionale che dovrebbero liberarsi a parametro zero. Tra questi ci sarebbe anche un attaccante del calibro di Sergio Aguero che impreziosirebbe notevolmente la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri lavorano al triplo colpo a zero

Il primo nome valido per i bianconeri è quello di Jerome Boateng. Il centrale tedesco è già stato accostato ai torinesi nei mesi scorsi: per lui la Juventus potrebbe offrire un ingaggio da 5 milioni di euro per due stagioni. Se dovesse partire Aaron Ramsey occhio anche a Georginio Wijnaldum, accostato anche all’Inter nelle ultime settimane. Per il centrocampista pronto un quadriennale da 6 milioni l’anno. Attenzione anche a Sergio Aguero che potrebbe concludere la sua avventura al Manchester City: per lui pronta un’offerta da 8-9 milioni di euro per due stagioni. Anche sul Kun sembra concreto l’interesse dell’Inter: vedremo che evoluzioni ci saranno nelle prossime settimane.