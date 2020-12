La Juventus sonda il terreno per il colpo stellare: Kylian Mbappe nel mirino dei bianconeri, Raiola dietro le quinte



Il calciomercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, quando mancano pochi giorni alla riapertura della sessione di gennaio. La società torinese non smette di pensare a Kylian Mbappe che potrebbe lasciare il Psg la prossima estate: scenario clamoroso per il talento francese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘tradimento’ Raiola | Addio al big

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, è ribaltone | Via Ronaldo e Dybala, ecco i sostituti!

Calciomercato Juventus, sogno Mbappe: scambio clamoroso

Secondo quanto riportato da ‘Le10sport’, nel lungo elenco di top club sulle tracce di Kylian Mbappe resta anche la Juventus. I bianconeri, oltre a Liverpool, Real Madrid, Barcellona e Manchester City, seguono interessati l’evoluzione del 22enne in scadenza tra un anno e mezzo con il Psg. La dirigenza francese non ha escluso l’addio di Mbappe, avanzando una proposta shock ai campioni d’Italia.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per vedere il gioiello ex Monaco alla corte di Pirlo, Leonardo chiede 150 milioni più il cartellino di de Ligt. Una valutazione monstre che supera abbondantemente i 200 milioni, con l’agente dell’olandese Mino Raiola che spinge per l’approdo del suo assistito in Francia.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, coperta corta in difesa | Assalto in Serie A

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il bomber diventa un caso | Sfida tra Juventus e Milan

Situazione dunque in divenire, la Juventus rimane alla finestra per il prodigio del Psg: la maxi-richiesta del club di Al-Khelaifi frena però la dirigenza bianconera.