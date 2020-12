Calciomercato Juventus, assalto a de Ligt | Scambio e 50 milioni!

Il Liverpool cerca un top player per la propria difesa: Klopp bussa alla porta della Juventus

Da quando è tornato in campo, dopo l’operazione alla spalla, de Ligt si è ripreso la difesa della Juventus a suon di ottime prestazioni e di una grande personalità dimostrata anche davanti alle telecamere. L’investimento dei bianconeri sta dando i propri frutti, ma in Europa gli occhi sull’ex Ajax non mancano a partire dal Liverpool.

Jurgen Klopp si ritrova a vivere uno dei momenti più difficili della sua gestione dei Reds, soprattutto per gli infortuni patiti nella retroguardia, che lo stanno costringendo a tornare prepotentemente sul mercato a gennaio. Per questo anche in estate il tecnico tedesco vorrebbe puntare forte su un ringiovanimento della rosa, riversando le sue attenzioni su de Ligt.

Calciomercato Juventus, Klopp propone lo scambio

Per poter ammortizzare la spesa, per la quale il Liverpool non vuole andare oltre i 50 milioni di euro, la proposta di Klopp comprenderebbe anche il cartellino di Fabinho: il centrocampista brasiliano ha imparato a disimpegnarsi anche come difensore, così da coprire il doppio ruolo, inoltre il suo agente, Jorge Mendes, ha già un ottimo rapporto con Paratici, in virtù dell’affare Ronaldo.

Ci sarà da capire se la Juventus si farà ingolosire dall’offerta, che le permetterebbe di rientrare dell’investimento o se vorrà continuare a costruire il proprio futuro intorno a de Ligt.