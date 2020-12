I rumors sul bomber stanno crescendo a dismisura nelle ultime ore. Juventus e Milan sono pronte a sfidarsi sul calciomercato di gennaio per acquistarlo

La Lazio ieri è stata battuta in extremis dal Milan con il punteggio di 3-2. Fa discutere, però, in casa biancoceleste il caso relativo a un attaccante biancoceleste: si tratta di Felipe Caicedo. La punta ieri non è stata schierata a sorpresa contro i rossoneri e Inzaghi gli ha preferito anche Muriqi e Pereira a partita in corso. ‘Il Messaggero’ si è spinto oltre parlando di un vero e proprio ‘caso Caicedo’ nelle ultime ore e sottolineando il malcontento dell’attaccante.

Calciomercato, divampa il caso Caicedo: Juventus e Milan si sfidano

L’attaccante fa gola a diversi club in Serie A, pronti a sfidarsi per l’arrivo del bomber. Si tratta, in particolare, di Juventus e Milan. I bianconeri sono a caccia di una nuova prima punta che darebbe ulteriori opportunità in attacco, ma occhio anche ai rossoneri. La capolista potrebbe puntare su un vice-Ibrahimovic per confermare le opportunità di scudetto della squadra di Stefano Pioli. Lotito, però, non abbassa la valutazione dell’attaccante: si parla di 6-8 milioni di euro.