La Juventus pensa al prossimo calciomercato e cerca il colpaccio dalla Premier League: un big sul piatto ma non solo

È stato un avvio di stagione molto difficile per la Juventus, che dopo i primi tre mesi ha collezionato troppi passi falsi e ora vede la vetta della classifica sempre più lontana. I bianconeri hanno collezionato 24 punti in 13 giornate e raggiunto solo sei vittorie oltre a sei pareggi e una sconfitta.

I bianconeri hanno effettuato una sorta di rivoluzione tra agosto e settembre, dopo il fallimento in Champions League contro il Lione, ma i cambi effettuati fin qui non hanno garantito la svolta. Anzi, al momento i risultati sono peggiori rispetto a una stagione fa, anche se c’è tutto il tempo per recuperare.

Calciomercato Juventus, idea Salah: sul piatto Dybala e Ramsey

Tra le delusioni più grandi di questa stagione c’è sicuramente Paulo Dybala, che non ha avuto spazio per dimostrare il suo valore e le poche volte che è stato impiegato non è riuscito a incidere al meglio, come faceva una stagione fa. A questo punto l’addio non è da escludere e la Juventus potrebbe trovargli una nuova sistemazione.

I bianconeri potrebbero pensare in grande e cercare il colpaccio dalla big. Fabio Paratici, infatti, potrebbe mettere sul piatto la ‘Joya’ e Aaron Ramsey per arrivare a Mohamed Salah, che ha un valore di circa 105 milioni di euro. Dybala viene valutato circa 80 milioni di euro e il gallese 25, per questo si arriverebbe alla cifra richiesta dai ‘Reds’.

Jurgen Klopp, però, non sembra interessato a questo scambio e vorrebbe provare a trattenere l’egiziano senza cederlo.