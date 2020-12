Il difensore è pronto a tornare in Serie A: c’è la proposta per ben cinque squadre, ma dall’estero può arrivare la beffa

Non è un momento facile quello che sta vivendo Skhodran Mustafi, che è al quinto anno con l’Arsenal ma non sembrerebbe essere più un elemento fondamentale del reparto arretrato del club inglese. In questi tre mesi di stagione, infatti, il calciatore tedesco ha trovato poco spazio collezionando soltanto 2 presenze in Premier League e 5 in Europa League.

I ‘Gunners’ non stanno vivendo un grande campionato e infatti sono a sorpresa in quindicesima posizione, quasi in lotta per salvarsi. Per questo potrebbe esserci una rivoluzione e Mustafi non dovrebbe più rientrare nei piani dell’Arsenal.

Calciomercato, Mustafi di nuovo in Serie A: spuntano Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio

Il classe 1992 ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e per questo l’addio potrebbe essere più che probabile, anche a parametro zero. Il calciatore sta iniziando a muoversi per il suo futuro e potrebbe anche gradire un ritorno in Italia: infatti Mustafi si sarebbe già offerto a cinque club di Serie A.

In particolare le squadre che hanno ricevuto la sua richiesta sono Inter, Juventus, Roma, Milan e Lazio. In vantaggio però sembrerebbe esserci il Barcellona, come confermato dal suo procuratore Ozturk ai microfoni di SPOX: “Non sono a Barcellona per via di Yusuf Demir, ma per via di Mustafi dell’Arsenal, che rappresentiamo noi”.

La Serie A dunque potrebbe riabbracciare Shkodran Mustafi ma prima bisogna seguire la situazione del Barcellona ed eventualmente battere la concorrenza.