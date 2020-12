Ecco chi è Mohamed Simakan, nome in cima alla lista della dirigenza del Milan per gennaio. Tutti i dettagli

Il big match di questa sera contro la Lazio chiuderà ufficialmente il 2020 del Milan e aprirà di fatto il calciomercato invernale. Sono diversi i tasselli che il club rossonero sta cercando per rinforzare ulteriormente la rosa e continuare a sognare lo scudetto. In primis quello del difensore centrale: Musacchio e Duarte sono fuori dal progetto tecnico di Pioli ed in partenza e la dirigenza è alla ricerca di un giocatore da affiancare alle certezze Kjaer e Romagnoli ed ai giovani Gabbia e Kalulu. In questo senso, in prima fila c’è Mohamed Simakan dello Strasburgo. Andiamo alla scoperta del difensore, possibile primo colpo del Milan a gennaio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, ecco chi è Mohamed Simakan

Già ad un passo dai rossoneri nella scorsa sessione di calciomercato, il giocatore è dunque il nome in pole anche per gennaio. Difensore centrale classe 2000 di piede destro, Simakan è un ragazzo francese di origini guineane che si è formato nel vivaio del Marsiglia. Nel 2017 il trasferimento allo Strasburgo, dove è cresciuto nella formazione B fino ad essere promosso in prima squadra nella passata stagione. Il 20enne ha già raggiunto 40 presenze con il club francese e quest’anno ha saltato in totale solo 21 minuti nelle 16 presenze in Ligue 1.

Il giovane talento di 187 centimetri ha una stazza piuttosto importante e forza fisica, ma anche un piede educato. All’occorrenza, infatti, il francese può essere impiegato anche nel ruolo di terzino destro con caratteristiche sempre difensive, essendo già forte nell’uno contro uno e sempre difficile da superare. 10-15 milioni ben spesi, insomma, per il Milan se il colpo dovesse andare in porto.