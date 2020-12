Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus: la delusione è tanta e il feeling con Pirlo non è ancora scattato

La Juventus sabato aveva vinto in casa del Parma col punteggio di 0-4. Una vittoria netta, contro una squadra in zona retrocessione, proprio come la Fiorentina. Ma con i viola è arrivata la sconfitta per 0-3: molto brutta, considerando i valori assoluti delle due squadre messi a confronto, che avrebbe creato dei malumori non indifferenti. Considerando anche la piccola sosta di dicembre, un po’ di tempo per riflettere c’è. Soprattutto per Paulo Dybala, che ormai sembra quasi un separato in casa alla Juve.

Juventus, Dybala deluso: medita l’addio

Paulo Dybala negli ultimi anni è stato uno dei calciatori più determinanti della Juventus e prima dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, il vero top player della squadra. Agli ordini di Massimiliano Allegri ha disputato le migliori stagioni della sua carriera, conquistando campionati e coppe e arrivando in finale di Champions League. Con Sarri, invece, la scorsa stagione è stato eletto MVP della Serie A. Un rendimento sempre costante e mai banale, fino all’arrivo di Pirlo. Certo, la situazione contrattuale di Dybala, in scadenza nel 2022, ha certamente influito sul suo impiego e rendimento finora.

‘La Joya‘ ha giocato 663’ tra Serie A e Champions League, segnando solo due gol. Le presenze in totale sono 13, molto poche dal primo minuto. Con Pirlo non c’è mai stato feeling e l’argentino sarebbe molto deluso. La cessione è certa in caso di mancato rinnovo e Dybala vorrebbe tornare ai fasti di un tempo: con Allegri arrivava un gol o un assist ogni 124′ -considerando tutte le competizioni-, mentre con Sarri risultava decisivo ai fini di una rete ogni 93′.

Numeri che certificano la delusione dell’argentino e la poca voglia di continuare alla Juventus. Soprattutto perché le possibilità di andar via a gennaio sono molto poche, malgrado Dybala sia un calciatore molto ambito. Girano pochi soldi sul mercato dopo la pandemia e anche la possibilità di uno scambio sembra remota.