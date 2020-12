Dopo la brutta sconfitta della Juventus per 3-0 con la Fiorentina, Cristiano Ronaldo si è sfogato sui social, dichiarando inaccettabile la prestazione e ha concluso con una richiesta

La brutta sconfitta della Juventus di ieri sera contro la Fiorentina ha lasciato il segno su tutti i calciatori che dovranno sfruttare il periodo di pausa per ricaricare le pile e tornare in campo per recuperare il terreno perduto sulle due milanesi. La sentenza di ieri che ha decretato la ripetizione della partita Juventus-Napoli, con la detrazione dei 3 punti che erano stati assegnati ai bianconeri, ha sicuramente pesato sull’ambiente e sulla testa dei calciatori, ma questo non può essere un alibi.

Dopo la partita si è sfogato anche Cristiano Ronaldo che ha scritto un post sul suo profilo Instagram, evidenziando come la prova della squadra sia stata insufficiente e lontana dall’essere accettabile. Ha poi fatto un resoconto dell’anno, difficile sotto tutti i punti di vista: a partire dal Covid e dagli stadi vuoti, poi aggravatosi dall’ufficialità della ripetizione della sfida con il Napoli che ha sicuramente penalizzato la squadra di Pirlo.

Cristiano Ronaldo carica la Juventus: “Torneremo più forti”

Cristiano Ronaldo si è dimostrato un vero leader continuando ad esprimere il rammarico per la partita di ieri e allontanando tutti gli alibi legati alla pesante sconfitta: “Siamo la Juventus e semplicemente non possiamo accettare niente se non l’eccellenza. Dobbiamo dare di più, giocare meglio e vincere in maniera significativa”.

In fine, al termine del suo sfogo, il fenomeno portoghese ha chiesto di credere in loro e nel loro lavoro, auspicandosi che la pausa possa far bene alla squadra per tornare in campo più forti e uniti, perché la stagione è lunga e lontana dall’essere già considerata conclusa o segnata. Paole forti di un vero trascinatore.