Sembra già ai titoli di coda la seconda avventura di Douglas Costa con il Bayern Monaco. La Juventus vorrebbe trasformare il prestito in cessione e ha proposto uno scambio in Italia

Non è scoccata la scintilla tra Douglas Costa e Hans Flick. L’allenatore del Bayern Monaco lo ha schierato solo due volte titolare in questa stagione ed è chiaro che non rientri nei suoi progetti tecnici. La Juventus vorrebbe trasformare in cessione il prestito dell’esterno brasiliano, per riuscire a monetizzare e intervenire sul mercato in entrata, ma il ritorno di fiamma tra Douglas Costa e i bavaresi sembra essersi già spento.

Lo stesso agente, Giovanni Branchini, ha dichiarato che giocando così poco è molto difficile che possa restare a Monaco di Baviera anche se ancora non è del tutto certo. La Juventus cercherà di piazzarlo per riuscire a monetizzare ma non sarà facile visto l’ingaggio elevato piuttosto percepito dal calciatore che da qualche anno fatica a trovare continuità, complici i numerosi infortuni.

Calciomercato, la Juventus pensa allo scambio | Douglas Costa per Eriksen

La Juventus sta pensando di mettere in piedi uno scambio inserendo Douglas Costa. I bianconeri lo avrebbero proposto all’Inter chiedendo Eriksen come pedina di scambio. Pare che i nerazzurri non abbiamo accettato la proposta anche se il calciomercato deve ufficialmente ancora cominciare e quindi non sono esclusi colpi di scena.

Con la situazione del tutto compromessa tra il ‘Papu’ Gomez e l’Atalanta non è escluso che la Juve possa pensare di utilizzare Douglas Costa come merce di scambio per arrivare all’argentino, anche se l’ingaggio del brasiliano risulta essere proibitivo per la ‘Dea’. In attesa degli sviluppi di mercato, il futuro di Douglas Costa appare più che mai incerto.