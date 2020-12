Calciomercato, supermarket Chelsea: quanti nomi per la Serie A

Da Rudiger a Marcos Alonso: tanti nomi in uscita in casa Chelsea. Occasioni per Inter, Milan e Juventus, ma anche per tanti club italiani

Dopo le spese pazze in estate, sembra essere arrivato il momento di vendere. Il Chelsea è tra i club europei che più ha investito nel corso dell’ultima sessione di mercato, ma ora sono tanti i profili in esubero nelle fila dei ‘Blues’ e qualcuno potrebbe rappresentare più di un’occasione per la nostra Serie A. In primis in difesa, perché da Marcos Alonso a Rudiger, i profili in uscita o comunque non certi di restare a Londra, sono davvero parecchi.

Marcos Alonso è ormai fuori rosa. Dopo un furente litigio all’inizio della stagione, Lampard ha deciso di non voler più contare sullo spagnolo, che non è stato più convocato. Chilwell è il titolare indiscusso ed Emerson Palmieri la sua riserva. Per l’ex Fiorentina dunque non c’è più spazio. Ecco che l’Inter, quindi, ne può approfittare. La società nerazzurra è in cerca di un esterno di fascia sinistra e il classe 1990 che ha già lavorato con Conte a Londra, rappresenta il profilo ideale. Attenzione però alla concorrenza della Juventus, che necessita di rinforzi, specialmodo sulla corsia mancina e il nome dello spagnolo è certamente un profilo gradito e seguito da tempo anche a Torino.

Calciomercato Serie A, da Rudiger a Giroud: occasioni londinesi

Per la difesa però ci sono, come detto, anche altri profili sono in uscita. Profili decisamente graditi ai club di A. Rudiger è stato accostato nell’ultimo mercato a Roma e Milan e potrebbe tornare in Italia. Anche Christensen, in passato nel mirino delle milanesi e Tomori, stanno però trovando pochissimo spazio in rosa. Il tedesco ha un contratto in scadenza nel 2022 e una cessione sembra essere obbligatoria a gennaio o in estate per evitare di perderlo a zero. Stessa scadenza per il centrale danese, mentre il contratto di Tomori terminerà nel 2024.

Per la corsia mancina attenzione invece ad Emerson Palmieri, che con Chilwell, come detto sta trovando poco spazio. Anche lui è stato accostato a Juventus ed Inter. Difficile che però i ‘Blues’, con una stagione così lunga e ricca di gare, decidano di far partire l’italo-brasiliano, considerando soprattutto che è Alonso il grande indiziato alla cessione. Il suo ritorno in Italia a gennaio, appare dunque un po’ complesso.

Allo stesso modo sembra impossibile a gennaio la partenza di Kante, sogno proibito dell’Inter. Appare complicatissimo, soprattutto per le cifre in ballo, che il francese possa salutare a gennaio. Più facile che a gennaio possa partire il giovane Gilmour, finito nel mirino del Napoli. Da capire invece la situazione Giroud, in scadenza contrattuale e da tempo nel mirino dell’Inter (piaceva in passato anche alla Lazio). Il giocatore vorrebbe avere spazio per sperare in una chiamata in vista degli Europei. Spazio che al momento Lampard sembra intenzionato a concedergli e che potrebbe più facilmente trovare in questo Chelsea piuttosto che come vice-Lukaku in nerazzurro.