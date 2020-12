Calciomercato Milan, Maldini si vendica | Colpo in attacco!

Il Milan pensa ai prossimi colpi di calciomercato. Assalto al talento per l’attacco, ecco la vendetta rossonera: cifre e dettagli

Con il rocambolesco pari di Genova alle spalle, il Milan guarda al futuro ed ai prossimi colpi dal calciomercato invernale. Il 2021 può quindi portare ad un nuovo rinforzo per l’attacco di Pioli. Contatti in corso: Maldini prepara la vendetta.

Calciomercato Milan, contatti per l’attaccante: cifre e dettagli

Cambiamenti in vista per l’attacco di Stefano Pioli. Con Calhanoglu in bilico, il club di via Aldo Rossi potrebbe valutare la partenza di Samu Castillejo. Nel piano di Maldini l’idea di salutare lo spagnolo per puntare su uno dei talenti di casa Lipsia. Si tratta di Emil Forsberg, già accostato quando Rangnick fu vicino ai rossoneri: l’ala è attualmente in scadenza nel giugno 2022.

Maldini avrebbe avviato i contatti per il 29enne svedese, pianificando una vendetta proprio nei confronti del Lipsia che ha chiuso per l’acquisto di un vecchio pallino rossonero: Dominik Szoboszlai. Forsberg, classe 1991, ha una valutazione vicina ai 13-15 milioni di euro.

In questa stagione con la maglia del Lipsia, l’attaccante ha collezionato 19 presenze con 4 reti e 4 assist vincenti all’attivo.