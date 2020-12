Juventus, ‘mistero’ Kulusevski | Pirlo non lo schiera più: l’analisi

Da grande colpo in prospettiva ad oggetto misterioso: l’analisi del momento di Dejan Kulusevski

Proprio quando sembrava aver finalmente trovato un minimo di continuità, la Juventus è incappata in un’altra battuta d’arresto in campionato. Quello ottenuto contro l’Atalanta è già il sesto pareggio in Serie A per la squadra di Pirlo in solo dodici giornate. Un altro passo falso che mantiene i bianconeri a -4 dalla capolista Milan, ma li porta a -3 dall’Inter di Conte. Anche ieri sera, come nelle due precedenti partite, Dejan Kulusevski è stato escluso dai titolari e, come a Barcellona, non è nemmeno subentrato. Complessivamente, nelle ultime tre sfide tra campionato e Champions il talento svedese è stato impiegato solo 7 minuti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, oggetto misterioso da 44 milioni di euro | Il momento di Kulusevski

Pagato all’Atalanta ben 35 milioni di euro più 9 di bonus, il classe 2000 è stato uno dei fiori all’occhiello dell’ultimo calciomercato bianconero. Il giovane talento ha avuto un buon impatto ad inizio stagione, con il gol all’esordio in campionato contro la Sampdoria e quello decisivo, per il pareggio, con il Verona. Lo svedese ha anche servito un assist al debutto in Champions League, salvo poi diventare nelle ultime settimane a tutti gli effetti un oggetto misterioso. All’ex Parma, infatti, è costantemente preferito Chiesa, e le ultime apparizioni, quasi tutte dalla panchina, hanno evidenziato una netta involuzione rispetto alle prime partite in maglia bianconera.

Al momento, insomma, Kulusevski è di fatto una riserva nelle gerarchie di Pirlo e non riesce nemmeno ad incidere in uscita dalla panchina. La giovanissima età del giocatore e gli sprazzi di inizio stagione fanno comunque ben sperare la Juve, ma l’involuzione delle ultime partite comincia ad essere preoccupante. Sarà ora compito di Pirlo reinserire il 20enne nei propri schemi, soprattutto per non disperdere un investimento così importante per le casse bianconere. Staremo a vedere.