Calciomercato Inter, rinforzi a centrocampo | Due nomi dalla Premier

L’Inter prova a risolvere le lacune presenti in rosa nel calciomercato di gennaio: due nomi dalla Premier League per il centrocampo

La sessione invernale di calciomercato è sempre più vicina ed in casa Inter sono molte le cose da aggiustare. Uno dei reparti più bisognosi di rinforzi senza dubbio è il centrocampo, così Beppe Marotta punta il mirino in Premier League. Due obiettivi nel mirino.

Calciomercato Inter, Jorginho e Matic obiettivi per il centrocampo

La delusione per il mancato passaggio agli ottavi di Champions League e l’uscita dalle competizioni europee è ancora fresca in casa Inter. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra e Beppe Marotta sono subito al lavoro per migliorare la rosa di Antonio Conte, che continua ad avere delle lacune importanti. Uno dei reparti con maggiori problemi è il centrocampo, dove Eriksen, Nainggolan e Vecino sembrerebbero avere le valigie in mano e Vidal non riesce a rendere come sperato.

Così i nerazzurri tornano a mettere gli occhi in Premier League per rinforzare la mediana. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, sarebbero due i nomi messi nel mirino. Il primo è quello di Jorginho, da tempo sull’agenda interista e valutato circa 40 milioni di euro dal Chelsea. I ‘blues’ però potrebbero mettere sul piatto uno scambio tra l’ex Napoli e Marcelo Brozovic, calciatore che sembrerebbe piacere da tempo. Mentre il secondo nome è quello di Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United con molta esperienza e valutato intorno ai 20 milioni di euro. Importante però sarà cedere per incassare il necessario da poter investire.