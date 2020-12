Douglas Costa è tornato al Bayern Monaco l’estate scorsa con la formula del prestito. A giugno la Juventus potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio

Sta andando bene, meglio di quanto ci aspettassimo, la seconda avventura di Douglas Costa al Bayern Monaco. Già 15 le presenze, per un totale di 538′, dell’esterno brasiliano tornato in Baviera l’estate scorsa con la formula del prestito. Il classe ’90 ha di fatto raccolto l’eredità di Perisic, ricoprendo nella squadra allenata da Flick un ruolo di comprimario che in fin dei conti gli calza a pennello. “Siamo contenti di lui – ha detto Rummenigge a ‘Tuttosport’ – ma è presto per parlare di riscatto”. Riscatto a cui crediamo poco, anche se indiscrezioni di calciomercato ipotizzano un tentativo da parte della Juventus di sistemarlo lì a titolo definitivo nell’ambito di un affare ben più importante.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa per arrivare a Goretzka: mission (im)possible

Douglas Costa tutto del Bayern, ma in che modo? Voci parlano di una Juve molto interessata, lo era già qualche anno fa quando giocava nello Schalke 04 ed era in scadenza di contratto, a Leon Goretzka. Parliamo di uno dei ‘pilastri’ della formazione tedesca, vincitrice dell’ultima edizione della Champions, che ha avuto una crescita esponenziale – specie sul piano fisico-atletico – nell’ultimo anno e mezzo. Preso a costo zero nel luglio 2018, ora il valore del classe ’96 di Bochum raggiunge almeno quota 60 milioni di euro.

I bavaresi non intendono certo privarsene, tuttavia Paratici e soci potrebbero provarci in maniera concreta considerato che il numero 18 farebbe compiere un bel salto di qualità alla mediana di Pirlo.

La proposta potrebbe toccare i 45 milioni di euro cash (comunque non pochi visto il momento di crisi economica che stanno affrontando tutti i club), cifra che la dirigenza torinese può racimolare da un paio di cessioni, più appunto l’intero cartellino di Douglas Costa che a giugno, a un anno dalla scadenza del contratto, avrebbe un valore di circa 15 milioni.

A.R.