Calciomercato Inter, nuova idea per la panchina | Con lui anche il pupillo!

L’Inter è delusa dall’eliminazione in Champions League e pensa al futuro: nuovo nome per la panchina, c’è anche il pupillo

Continuano ad esserci delle difficoltà in casa Inter dopo quasi tre mesi dall’inizio di stagione. I nerazzurri non si aspettavano una situazione così complicata visto che nella scorsa sessione di calciomercato sono rimasti tutti i big e in più sono rientrati calciatori importanti dai prestiti oltre all’aggiunta di rinforzi mirati.

Questi tre mesi negativi portano inevitabilmente a fare delle riflessioni per quanto riguarda il futuro, soprattutto dopo la seconda eliminazione consecutiva nella fase ai gironi di Champions League. Questa volta però il risultato è stato peggiore visto che non è arrivato neanche l’accesso ai sedicesimi di finale di Europa League.

Calciomercato Inter, si pensa a Inzaghi per la panchina: con lui anche Acerbi

Per il futuro dunque potrebbero esserci nuovi nomi nel mirino della società per rimpiazzare Antonio Conte in caso di addio. E chissà che non ci sia anche quello di Simone Inzaghi, visto che Allegri sembrerebbe destinato a sbarcare in Premier League (su di lui ci sono Arsenal e Manchester United). In caso di arrivo dell’attuale tecnico della Lazio, il nome caldo per la difesa potrebbe diventare quello di Francesco Acerbi.

Il centrale assistito da Pastorello, agente molto legato all’Inter, è un fedelissimo del tecnico biancoceleste e sta vivendo grandi annate con lui. Sarebbe perfetto per la difesa a tre nerazzurra e fin qui non c’è stato ancora nessun rinnovo con la Lazio. Lotito potrebbe chiedere all’incirca 15-18 milioni per la sua cessione, ma l’Inter potrebbe tentare di prenderlo a una cifra inferiore.

In questa stagione Acerbi ha collezionato 16 presenze tra campionato e Champions League e ha fornito anche due assist.