Calciomercato Juventus e Inter, doppio addio | Assist dal top club

Il calciomercato di Juventus ed Inter può vedere un doppio addio nel 2021: assist inatteso grazie a Pochettino



Il destino di Juventus ed Inter potrebbe intrecciarsi in vista delle prossime sessioni di calciomercato. In tal senso, ad orchestrare un doppio colpo da sogno sarebbe Mauricio Pochettino. L’allenatore è più vicino al ritorno in panchina: due rinforzi di spessore per la sua nuova squadra.

Calciomercato, addio Juventus e Inter: spunta Pochettino

Non è un mistero che Mauricio Pochettino resti, tra i tecnici senza squadra, uno dei nomi maggiormente appetibili. Il tracollo vissuto dal Real Madrid potrebbe spingere la dirigenza dei ‘Blancos’ a scaricare Zidane per affidarsi all’ex Tottenham. E Pochettino ha pronte due richieste a Florentino Perez per rilanciare le ‘Merengues’. Occhi in casa Juventus e Inter con due ‘grane’ che il tecnico argentino è ben lieto di accogliere nel 2021.

Paulo Dybala è lontano dal rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 ed è sempre più vicino a salutare la Juventus. Il Real resta alla finestra e non solo per la ‘Joya’. Sul taccuino del club spagnolo rimane anche Christian Eriksen, separato in casa nell’Inter di Conte con l’allenatore leccese che non intende più puntare sul 28enne danese.

Doppia cessione possibile, dunque, per mano di Mauricio Pochettino pronto a ridisegnare il Real Madrid: Dybala ed Eriksen possono approdare in Liga.

