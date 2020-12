Calciomercato Inter, superata la Juventus | Offerta per gennaio!

L’Inter ha superato la concorrenza della Juventus per un colpo dalla Serie A: arriva l’offerta per gennaio

Il mercato invernale aprirà tra un mese e l’Inter vuole farsi trovare pronta per rinforzare la rosa di Conte. L’idea del club nerazzurro è di acquistare calciatori che sappiano abbinare qualità e quantità, ecco perché l’obiettivo principale è Rodrigo De Paul. Attualmente all’Udinese, l’argentino può ricoprire diversi ruoli tra centrocampo e attacco e ha su di sé anche gli occhi della Juventus.

Calciomercato Inter, offerta per De Paul: superata la Juventus

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, l’Inter offrirà a gennaio 35 milioni di euro all’Udinese per Rodrigo De Paul. Una proposta che metterebbe i nerazzurri in pole per l’argentino. La Juventus, almeno per ora, non ha intenzione di offrire quei soldi e il club friulano accetterebbe volentieri i 35 milioni.

Ad ogni modo, l’acquisto potrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto, che in realtà sarebbe una specie di ‘obbligo mascherato’. Una parte dei 35 milioni -quella relativa al prestito oneroso- verrebbe finanziata dalla cessione di Christian Eriksen, anche se avvenisse in prestito visto l’ingaggio risparmiato.

