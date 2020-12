Calciomercato Inter, un velocista per Conte | Scambio in Serie A

Scambio in Serie A per l’Inter con Antonio Conte che potrebbe accogliere un velocista che rinforzi l’attacco

L’Inter è alla ricerca di nuovi attaccanti che possano rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte, che spesso ha gli uomini contati visti i continui problemi fisici di Sanchez e l’assenza di un vice Lukaku. In estate si è deciso di prelevare Andrea Pinamonti -ex Inter- dal Genoa, ma l’allenatore nerazzurro non gli sta concedendo molto spazio, anche quando il belga è assente.

Inter, ritorno di fiamma: scambio in Serie A

L’Inter vorrebbe ritornare su un vecchio obiettivo per gennaio, proponendo al Parma il cartellino di Andrea Pinamonti per Gervinho. Un velocista che farebbe molto comodo a Conte, il quale apprezza molto le qualità dell’ivoriano. Il suo acquisto offrirebbe una soluzione in più in attacco e Marotta in questo modo accontenterebbe anche il suo allenatore.

Gervinho questa stagione ha già segnato quattro gol in otto partite e nonostante i suoi 33 anni continua a mantenersi in forma come un ragazzino. Pinamonti invece non rientra nei pieni dell’Inter tanto che finora ha collezionato solo 45′.

