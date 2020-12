Calciomercato, Mourinho ‘sconvolge’ l’Inter | Scambio incredibile

In casa Inter può prendere corpo una clamorosa idea di scambio: Mourinho bussa alla porta dei nerazzurri, i nomi in ballo

In casa Inter si lavora al match di Champions di questa sera contro il Borussia Monchengladbach. Spunta una clamorosa idea di scambio per il calciomercato nerazzurro: il grande ex Jose Mourinho è pronto a farsi avanti, possibile proposta shock a Marotta.

Calciomercato Inter, colpo clamoroso: scambio con Mourinho

Un’idea clamorosa per il mercato dell’Inter. Secondo quanto riportato da ‘Diariomadridista’, Jose Mourinho potrebbe decidere di fare a meno di Gareth Bale. Il gallese, in prestito dal Real al Tottenham dalla scorsa estate e accostato anche alla Juventus, in campionato non ha quasi mai messo piede in campo diventando di fatto una riserva di lusso. Nonostante la titolarità in Europa League, il futuro dell’esterno potrebbe essere lontano dalla Premier.

Ecco quindi che lo ‘Special One’ in vista di giugno potrebbe contattare la dirigenza interista per proporre l’approdo di Bale alla corte di Conte. Un’operazione complessa e subordinata al riscatto da parte degli Spurs (fissato a 15 milioni), in uno scambio con uno dei ‘preferiti’ di Mourinho: Ivan Perisic. Il croato è un profilo da sempre gradito all’allenatore lusitano e che vorrebbe portare a Londra.

Sette presenze, un gol e soli 369′ in campo in stagione per Bale che dunque può finire nuovamente sul mercato: intrigante suggestione Inter per l’esterno 31enne.

