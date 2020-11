Confermata l’anticipazione di Calciomercatoweb.it di qualche settimana fa: il calciatore si è offerto alla Juventus

Sono tanti i calciatori seguiti dalla dirigenza della Juventus per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. In particolare, il club bianconero sta cercando gli elementi giusti che vadano a rinforzare il centrocampo. E uno di questi si è proposto proprio alla Juve: si tratta di Julian Weigl, attualmente al Benfica di Jorge Jesus. Lo ha riferito il quotidiano portoghese ‘Record’, confermando l’anticipazione di Calciomercatoweb.it di qualche settimana fa. Il tedesco vuole andar via dalle Aquile e si è offerto alla Juventus dopo aver disputato solo 436 minuti in questa stagione. Weigl ha un contratto fino al 2024 e una clausola da 100 milioni di euro, ma la sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen all’Arsenal | Scambio a sopresa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, svolta Juventus | Arriva l’ok, si muove Ronaldo