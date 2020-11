Calciomercato Inter, Eriksen all’Arsenal | Scambio a sopresa

Christian Eriksen può approdare all’Arsenal di Arteta: spunta l’ipotesi scambio a sorpresa con i ‘Gunners’

Manca poco al ritorno in campo dell’Inter che, dopo la sosta, affronterà il Torino. Dal campo al calciomercato continua a tenere banco il futuro di Eriksen in nerazzurro. Un addio sempre più probabile che, nelle ultime ore, sta vedendo l’ingresso in scena dell’Arsenal per il talento danese.

Calciomercato Inter-Arsenal, scambio clamoroso: addio Eriksen

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, alcuni intermediari stanno lavorando ad un’operazione di scambio tra Inter e Arsenal. Con Eriksen nuovamente in Premier League ma stavolta alla corte di Arteta e l’Inter che accoglierebbe un profilo gradito a Conte per la mediana nerazzurra: Granit Xhaka.

Lo svizzero, in scadenza nel 2023, rientra nei piani dell’Inter che vorrebbe puntare su Xhaka per rimpiazzare proprio Eriksen. Uno scambio da limare, con l’accordo per le valutazioni dei due calciatori che non è ancora stato trovato.

Lo svizzero, nelle ultime due partite dell’Arsenal in Premier è rimasto a guardare dalla panchina. Adesso, l’opzione nerazzurra, può prendere corpo accontentando Conte che ha scaricato Eriksen ormai da tempo.

