Calciomercato Milan, caccia al vice Ibrahimovic | È lotta a due!

Il Milan vuole rinforzarsi al più presto ed è alla ricerca di un vice Ibrahimovic: sono due i nomi nel mirino della società

È un avvio di stagione importante quello che sta vivendo il Milan, che occupa la prima posizione in classifica dopo le prime sette giornate di campionato grazie agli ottimi risultati ottenuti in Serie A. I rossoneri non hanno ancora perso e hanno ripreso il cammino convincente iniziato nel mese di giugno.

L’unico ko degli ultimi cinque mesi è arrivato in Europa League una settimana fa, quando il Lille si è imposto per 0-3 al ‘San Siro’. Una sconfitta che comunque potrebbe essere indolore, tutto dipenderà dalle prossime tre gare dei rossoneri che hanno sicuramente le possibilità di ottenere la qualificazione anche come primi.

Calciomercato Milan, caccia al vice Ibrahimovic già a gennaio: due i nomi principali

Il grande avvio convincente del Milan porta la società a riflettere per fare nuovi investimenti nel mercato di gennaio. I rossoneri non vogliono lasciare nulla di intentato e per questo potrebbero effettuare ancora qualche acquisto per rinforzare definitivamente la rosa. Ora nel mirino potrebbe esserci un vice Ibrahimovic.

Lo svedese sta vivendo un’annata straordinaria ma il calendario prevede tanti incontri ravvicinati e anche lui ha bisogno di rifiatare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società starebbe pensando a Donyell Malen (seguito anche dalla Juventus) come alternativa a Ibrahimovic. Oltre al calciatore del PSV, però, resta nel mirino anche Luka Jovic del Real Madrid che potrebbe trasferirsi in un nuovo club per avere più spazio.

Per Jovic però c’è l’ostacolo stipendio, per cui la società potrebbe anche pensare di restare così e utilizzare Rebic come vice Ibrahimovic.

