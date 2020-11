Calciomercato Inter, rifiuto di Allegri | Ribaltone clamoroso

Ribaltone clamoroso sulla panchina dell’Inter: a breve potrebbe esserci un avvicendamento in panchina, arriva infatti il rifiuto di Allegri

L’avventura di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter potrebbe terminare a breve. Non ha certo giovato l’altalena di risultati di quest’inizio di stagione, sia in Serie A, sia in Champions League. E proprio come ai tempi della Juventus, il suo sostituto sarebbe Massimiliano Allegri. L’ex tecnico dei bianconeri, attualmente svincolato, ha infatti rifiutato la panchina del PSG.

Inter, Allegri in panchina: intreccio con il PSG

Come Antonio Conte, anche Thomas Tuchel rischia di dire addio alla sua attuale panchina. Leonardo, come Marotta, spinge per il cambio dell’allenatore. Tuttavia, Allegri ha rifiutato il Paris Saint-Germain, perché aspetta che l’Inter gli faccia un’offerta concreta una volta separatasi da Conte.

E Beppe Marotta vorrebbe portare Conte proprio sulla panchina del PSG al posto di Tuchel, trovando quindi gli incastri giusti per ingaggiare Allegri. Una serie di operazioni che è probabile che vadano in porto l’estate prossima. Ma l’ad dell‘Inter preferisce anticipare di sei mesi il tutto e provarci per gennaio. Leonardo ha sempre apprezzato l’allenatore dei nerazzurri e il suo desiderio è quello di separarsi dal tedesco, nonostante abbia portato i parigini in finale di Champions.

