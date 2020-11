Calciomercato, Pochettino apre alla Serie A: “Aspetto il giusto progetto”

Mauricio Pochettino non chiude le porte alla Serie A, così il tecnico argentino: “Aspetto il progetto giusto”

Dopo l’esonero con il Tottenham nella scorsa stagione, Mauricio Pochettino resta al momento, uno dei top allenatori senza panchina. Il tecnico argentino, corteggiato in passato anche da diversi club di Serie A (Juventus su tutti), ha aperto le porte anche ad un possibile arrivo in Italia. “La mia prossima panchina ancora in Premier League? Non so, non chiudo nessuna porta. Sto aspettando quello che sento possa essere il progetto giusto, la strada giusta da prendere” ha dichiarato il tecnico a ‘Sky Sports’.

Calciomercato, Pochettino apre alla Serie A

Pochettino aspetta dunque la chiamata giusta dopo l’esonero dal Tottenham. Il tecnico argentino attende un progetto valido, anche se non è un momento facile per il calcio: “Allo stesso tempo devo capire che questo è il momento di aspettare il progetto giusto. Viviamo una situazione pazzesca, che non ci saremmo mai aspettati e tutto è diverso, non solo il calcio” ha aggiunto l’allenatore, il cui nome ora è particolarmente accostato allo Zenit San Pietroburgo.

“Nel nostro mondo è dura per i calciatori giocare e per gli allenatori lavorare. Per i proprietari e i presidenti è difficile tutelare i propri dipendenti e portare avanti questa industria” ha concluso il manager argentino.

