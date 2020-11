Juventus, Pirlo si coccola Cristiano | Il messaggio per il portoghese

La Juventus torna alla vittoria trascinata da un super Cristiano Ronaldo: Pirlo esalta il campione portoghese con un messaggio

Una vittoria sofferta, arrivata soltanto nel secondo tempo grazie all’ingresso in campo di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, entrato nella ripresa dopo i tanti giorni di inattività con il resto del gruppo a causa della positività al Covid-19, è stato decisivo con una doppietta da vero campione.

Juventus, Pirlo svela tutto su Cristiano

E così ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’allenatore bianconero, Andrea Pirlo, che ha svelato: “Cristiano Ronaldo ci ha dato una mano”. Poi su Dybala: “Ha disputato una buona gara, ma gli manca un po’ la condizione. Sta crescendo, noi lo stiamo aspettando”.

Infine, ha parlato anche della possibilità del tridente composto da Dybala-Morata–Cr7: “E’ ancora presto, il campione portoghese viene da venti giorni di inattività. Dybala sta migliorando sempre di più”.

Così Cristiano l’ha decisa nonostante la quarantena vissuta in casa: ad un campione come lui basta davvero poco per incidere in una sfida del genere.

