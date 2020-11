Calciomercato Inter, Marotta al lavoro | Rinnovo a sorpresa!

Archiviato il pari contro il Parma, l’Inter guarda alle prossime mosse di mercato: avanza l’idea rinnovo per un nerazzurro

L’Inter, in attesa del big match del Bernabeu contro il Real Madrid martedì sera, valuta la prestazione offerta con il Parma. Il 2-2 lascia tanto amaro in bocca agli uomini di Conte che perdono terreno dal Milan capolista. Una delle poche note positive della serata è stato Ivan Perisic: possibile il rinnovo del croato.

Calciomercato Inter, niente addio: idea rinnovo!

La rete al 92′ che ha evitato una clamorosa sconfitta casalinga con il Parma di Liverani. Perisic, sin dal suo ritorno in nerazzurro, ha lavorato in silenzio attestandosi come una pedina fondamentale di Conte.

Adesso per il croato possono riaprirsi i discorsi per il rinnovo con l’Inter. Il 31enne, 8 presenze con 1 rete e 2 assist in stagione, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Marotta pensa dunque a blindare l’esterno croato che tanto bene sta facendo agli ordini del tecnico leccese.

Dopo il prestito stagionale al Bayern Monaco, il classe ’89 ha scacciato via a suon di grandi prestazioni l’opzione addio: l’Inter vuole tenerselo stretto, il rinnovo è un’opzione sempre più probabile.

