Calciomercato Juventus, top player più vicino | Passo indietro da Madrid

La Juventus continua a sognare l’arriva del top player cercato da tempo e da Madrid arrivano notizie incoraggianti: rinunciano all’obiettivo

Mentre i risultati tardano ad arrivare, la Juventus ragiona già sui possibili colpi per la prossima stagione. I bianconeri infatti continuano a seguire con attenzione un top player dalla Premier League che è nel mirino da molto tempo ormai. Da Madrid però sembrano arrivare notizie incoraggianti. I ‘blancos’ cambiano obiettivo.

Calciomercato Juventus, Pogba più vicino: il Real Madrid si fa da parte

Il calciomercato non dorme mai ed anche in un periodo in cui gli impegni tra campionato e coppe sono moltissimi, i club continuano a pianificare gli obiettivi per le prossime sessioni per i trasferimenti. In casa Juventus il pallino fisso continua ad essere il ritorno di Paul Pogba, ormai da quasi cinque anni al Manchester United. Fino ad ora la principale concorrente per il francese è stato il Real Madrid, ma nelle ultime settimane i ‘blancos’ sembrerebbero aver cambiato obiettivo.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, il club spagnolo sembrerebbe aver messo da parte l’idea Pogba poiché troppo caro per il momento ed i due obiettivi ora sarebbero Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennais già nel mirino da tempo e Ryan Gravenberch, giovane promessa dell’Ajax. Questo porta ad un via libera per la Juventus verso il ritorno del centrocampista a Torino, anche se il prezzo continua ad essere alto visto il momento.

