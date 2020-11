Calciomercato Inter, Conte furioso | Divorzio e scambio!

Dopo il deludente pari con il Parma, sale la tensione tra Conte e Nainggolan: il tecnico furioso con il belga

Non è andata come sperava Conte, la sfida del sabato sera contro il Parma. L’Inter ha acciuffato il pari con gli emiliani in extremis, in un match ricco di polemiche e discussioni. Proprio in tal senso, nel mirino dell’allenatore leccese è finito soprattutto Radja Nainggolan, subentrato nel rocambolesco finale che ha visto il gol di Perisic allo scadere.

Calciomercato Inter, addio Nainggolan: scambio in Serie A

“Non posso fare valutazioni, Nainggolan è entrato e avete visto tutti la sua prestazione. Cerco di portare tutti nella migliore condizione: c’è chi arriva prima, chi dopo, chi mai“. Parole durissime quelle rivolte al ‘Ninja’ da Antonio Conte al termine della gara finita 2-2 contro il Parma. L’allenatore dell’Inter non ci sta, è deluso e stufo dell’atteggiamento del centrocampista belga che la scorsa estate era destinato a partire.

Ecco quindi che la società meneghina è pronta a tornare a parlare con il Cagliari, desideroso di riabbracciare il centrocampista. I nerazzurri hanno intenzione di tornare alla carica per Nandez, già accostato nei mesi scorsi, mettendo sul piatto proprio il belga. La società sarda, però, è intenzionata ad alzare un muro per l’uruguaiano.

Situazione dunque in divenire, Nainggolan e l’Inter sono di nuovo lontani: lo scambio con il Cagliari per Nandez è tutto in salita.

