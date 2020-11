Calciomercato Juventus, Zidane all’assalto | Sfuma l’obiettivo dalla Francia

Il Real Madrid si prepara a beffare la Juventus per un obiettivo dichiarato di Pirlo

Houssem Aouar è stato uno degli obiettivi del calciomercato estivo della Juventus, che ha poi rimandato l’affare a gennaio: in cima alla lista dei desideri di Andrea Pirlo, adesso però sul centrocampista del Lione e della nazionale francese c’è anche il Real Madrid, che a centrocampo ha esigenza di inserire giocatori di qualità, utili anche per il turnover di Zidane.

Calciomercato Juventus, Zidane gioca d’anticipo

Stando a quanto riportato da ‘Todofichajes’, i blancos sarebbero intenzionati a offrire, per il cartellino di Aouar, le prestazioni di Mariano Diaz oltre a un conguaglio economico, per avere il giocatore già in estate. Diaz ha già vestito la maglia del Lione nella stagione 2017/2018 lasciando un ottimo ricordo, quindi il suo rapporto con la Ligue1 agevolerebbe la trattativa. Juventus che adesso deve decidere come muoversi per poter avere la meglio sulle merengues.

