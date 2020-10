Calciomercato Juventus, Dybala al Real Madrid | Scambio shock

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e spunta l’idea di uno scambio shock con il Real Madrid: c’è Dybala sul piatto

Non è un buon periodo per la Juventus, che ha iniziato la stagione con qualche passo falso di troppo. I bianconeri ora sono al quinto posto in campionato con nove punti collezionati nelle prime cinque giornate e tre di questi sono arrivati grazie al successo a tavolino ottenuto contro il Napoli per la mancata presenza allo Stadium dei partenopei.

Domani ci sarà la super sfida di Champions League contro il Barcellona e i ragazzi allenato da Andrea Pirlo hanno subito una buona occasione davanti per riscattare gli ultimi risultati negativi e provare a rilanciarsi in maniera definitiva.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna spunta lo scambio Isco-Dybala con il Real Madrid

La squadra è concentrata sul campo ma nel frattempo impazzano le voci sui possibili affari di calciomercato. In particolare un uomo molto discusso negli ultimi giorni è Paulo Dybala, che non starebbe vivendo una buona situazione in bianconero.

Per questo da Fichajes.com lanciano la bomba: l’argentino potrebbe finire al Real Madrid in seguito a uno scambio. In bianconero arriverebbe Isco, che sta vivendo anche lui una situazione difficile con i blancos ed entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2022. Per il portale iberico sarebbe lo scambio ideale che accontenterebbe entrambe le parti.

Dybala fin qui ha collezionato una presenza in Serie A e una in Champions League da subentrato negli ultimi minuti con la Dinamo Kiev.

