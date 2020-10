Il futuro di Cristiano Ronaldo sembra essere in bilico, tanto che il portoghese potrebbe lasciare la Juventus sul calciomercato già a fine anno. Intanto emerge il nome del possibile sostituto

La posizione di Cristiano Ronaldo nella Juventus non è più tanto certa. Il fuoriclasse portoghese, come riporta Marco Bellinazzo a Radio Crc, potrebbe anticipatamente lasciare la Vecchia Signora rispetto alla naturale scadenza del contratto. L’ex Real Madrid, infatti, ha costi decisamente elevati, che sono ancora più pesanti se contestualizzati nella situazione relativa al Covid-19. Il portoghese costa infatti addirittura 80 milioni di euro l’anno, veramente troppi per la società bianconera.

Calciomercato Juventus, dal futuro di CR7 a Haaland

Con la partenza di Cristiano Ronaldo potrebbe tornare di moda uno degli attaccanti giovani più forti del panorama europeo. Stiamo parlando di Erling Haaland. L’inizio di stagione è stato leggermente in discesa al Borussia Dortmund rispetto agli ultimi anni, ma le qualità del calciatore non sono in dubbio. In caso di addio di CR7, la forte punta sarebbe indubbiamente il primo obiettivo dei bianconeri. Vedremo le evoluzioni delle prossime settimane su queste alternative.

