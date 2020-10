La Juventus continua a sognare il top player: Pirlo spinge per l’acquisto, spunta la clamorosa ipotesi di scambio

Poche ore al ritorno in campo della Juventus di Pirlo che domani sera all’Allianz Stadium sfiderà l’Hellas Verona per il posticipo domenicale. Dal campo al calciomercato, la dirigenza dei campioni d’Italia è già al lavoro per un super colpo dalla Spagna: occasione da Madrid, spunta l’ipotesi scambio per il top player.

Calciomercato Juventus, occhi in casa Real: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la soluzione ideale per uno degli esuberi di lusso di Zidane potrebbe essere proprio la Juventus. Il Real Madrid ha ufficialmente scaricato Isco, ormai fuori dal progetto del tecnico transalpino ed inseguito da tempo dai bianconeri.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In particolar modo è Pirlo a volere a tutti i costi il talentuoso trequartista, considerato una pedina fondamentale nell’economica della ‘sua’ Juventus. Pirlo lo ha espressamente richiesto al presidente Agnelli ed è per questo che il 2021 rischia di essere l’anno giusto per l’approdo di Isco in Serie A.

In tal senso, il Real Madrid potrebbe chiedere alla Juventus uno tra Rabiot e Ramsey, in un affare che si tramuterebbe in un clamoroso, quanto inatteso, scambio.

