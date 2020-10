Calciomercato, Allegri in Serie A | Il fedelissimo alla Lazio

Massimiliano Allegri potrebbe tornare ad allenare dopo l’esperienza alla Juventus. Tanti contatti negli ultimi mesi, ora l’assalto decisivo

Tutto pronto per il ritorno sulla panchina di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese potrebbe tornare a guidare un club di Serie A dopo i successi conseguiti con la Juventus. E così sulle sue tracce, come riporta l’edizione odierna de “Il Messaggero” ci sarebbe la Lazio con l’assalto decisivo di Claudio Lotito. Tutto dipenderà dal rinnovo contrattuale di Simone Inzaghi con la situazione in fase di stallo. Lo stesso tecnico toscano è stato accostato alle big d’Europa, tra cui il Paris Saint-Germain, pronto anche a tornare alla carica. Inoltre, Allegri è il pallino fisso del presidente del club biancoceleste.

Calciomercato, Mandzukic alla Lazio con Allegri

Una situazione davvero complicata che potrebbe, però, vedere concretizzata anche la pista che porta a Mario Mandzukic, attualmente svincolato e da sempre un punto di riferimento per lo stesso Allegri.

Lo stesso allenatore livornese l’ha utilizzato anche come esterno nel 4-2-3-1 con compiti ben precisi tra fase di non possesso e quella di non possesso. La Lazio ci proverà nei prossimi mesi sempre analizzando il rinnovo contrattuale di Simone Inzaghi.

Lotito avrebbe incontrato Allegri già in barca quest’estate inserendo nello staff medico nomi legati allo stesso toscano. Un profilo davvero da urlo per la Lazio.

