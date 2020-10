Simone Inzaghi potrebbe prolungare con la Lazio lasciando sempre aperto uno spiraglio per l’addio: Sarri pronto a tornare in pista

Il futuro di Simone Inzaghi resta sempre in bilico. Come svelato dal giornalista di Radio Radio, Paolo Cericola, lo stesso patron della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe chiesto 10 milioni di euro alla Juventus per liberarlo prima che lo stesso club bianconero ha annunciato Andrea Pirlo. L’allenatore piacentino andrebbe via solo per una compagine più importante, ma al momento tutto è in fase di stallo. Lo stesso Inzaghi potrebbe rinnovare soltanto per un anno, lasciando anche uno spiraglio per l’addio a cifre contenute.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Dembélé vuole solo la Juventus | Rifiutata la Premier

Calciomercato, Sarri profilo per il post Inzaghi

E così subito partirà il toto allenatore per il post Simone Inzaghi. Un profilo davvero interessante sarebbe quello di Maurizio Sarri, pronto a tornare in panchina dopo l’addio con la Juventus. Al momento è ancora legato contrattualmente alla società bianconera, ma lo stesso allenatore toscano starebbe trovando un accordo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto a Depay | C’è l’offerta per gennaio!

L’ex tecnico di Napoli e Chelsea potrebbe così prendere in considerazione la possibilità di andare alla Lazio, dopo esser stato accostato alla Roma per il post Fonseca.

Un intreccio di mercato davvero suggestivo a partire dai prossimi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Chiesa e la Juventus ‘umiliati’ | L’ex a gamba tesa