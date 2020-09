Calciomercato Inter, ultima offerta per Lautaro | Cifra ridicola

Dopo averlo seguito per tanti mesi, il Barcellona ha sferrato forse l’ultimo attacco per Lautaro Martinez. La risposta dell’Inter

Sono state giornate molto calde per l’Inter, che ha lavorato in maniera insistente sul calciomercato per chiudere nuovi colpi sia in entrata che in uscita. La società ha rinforzato la rosa fin qui anche se adesso potrebbe essere arrivato il momento di vendere visto che sono presenti in rosa tantissimi giocatori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super scambio col Milan | Tentativo al fotofinish

Calciomercato Inter, ultimo tentativo Barcellona per Lautaro: offerti solo 15 milioni!

Tra i cedibili però non è presente il tanto discusso Lautaro Martinez. L’argentino è stato seguito per diversi mesi dal Barcellona e, secondo quanto riportato da Don Balon, avrebbe anche ricevuto un ultimo assalto dei Blaugrana. L’offerta però sarebbe stato tutt’altro che convincente: soltanto 15 milioni più diversi bonus per il suo acquisto.

La società non ha nemmeno sentito la proposta in quanto ritenuta poco congrua al valore del proprio giocatore. I catalani speravano in uno sconto importante dopo aver ceduto gratis Arturo Vidal.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, offerta per Eriksen | Via libera di Conte!

Calciomercato, si inserisce Leonardo | Milan e Juventus ‘gelate’