La Juventus deve ancora decidere quale sarà il futuro di Douglas Costa: si prova lo scambio con Adama Traore del Wolverhampton

Futuro sulle fasce ancora da definire per la Juventus. Sia quelle difensive quelle offensive infatti continuano a vivere una situazione d’incertezza. Davanti ad essere in dubbio è il destino di Douglas Costa. Per il brasiliano si tenta di intavolare uno scambio con Adama Traore del Wolverhampton.

Calciomercato Juventus, obiettivo Adama Traore: ma il Wolverhampton non è convinto dello scambio

Il calciomercato della Juventus dopo l’arrivo di Morata si è spostato sulle fasce. Infatti rimane da risolvere la questione legata al futuro di Douglas Costa, che continua a chiedere più spazio. Il brasiliano potrebbe così essere una pedina importante per arrivare ad un obiettivo in Premier League, ovvero Adama Traore. L’esterno del Wolverhampton classe 1994, ha impressionato lo scorso anno con la maglia dei ‘wolves’ ed ora sarebbe finito nel mirino dei bianconeri per rinforzare la fascia destra.

La Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto uno scambio tra il brasiliano e lo spagnolo, viste anche le valutazioni molto simili dei calciatori. La squadra inglese però sembrerebbe essere orientata verso il rifiuto dell’offerta, poiché poco convinta dello scambio. Sicuramente entrambe vorrebbero monetizzare le cessioni, quindi ci sarà bisogno di pensare ad una nuova soluzione.

