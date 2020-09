Dalla Spagna rivelano come l’Inter non abbia ancora abbandonato l’idea di arrivare a Lionel Messi: il primo tassello potrebbe essere Suarez subito

L’inizio di questa folle finestra di mercato è stato caratterizzato dalla comunicazione ufficiale di Lionel Messi al Barcellona della propria volontà di cambiare aria. Da quel momento si sono susseguite giornate frenetiche intorno alla figura dell’argentino, accostato a molti club fra cui Manchester City ed Inter sembrano le favorite. Poi, la battaglia con il club blaugrana, ha portato la ‘Pulce’ a rimanere in Catalogna. Dalla Spagna, però, rivelano come Suning non abbia ancora abbandonato l’idea di arrivare a Messi. Nel piano dei nerazzurri potrebbe esserci l’arrivo immediato di Suarez.

Calciomercato Inter, piano per Messi nel 2021 | Subito Suarez!

Come rivelato da ‘Don Balon’, l’Inter nutrirebbe ancora delle speranze di arrivare a Lionel Messi. Il fenomeno argentino è rimasto a Barcellona in una gabbia dorata, ma l’estate prossima andrà in scadenza e potrà muoversi a zero. Il primo tassello che i nerazzurri potrebbero muovere per preparare l’arrivo della ‘Pulce’ nel 2021 è quello di prendere subito Luis Suarez. L’uruguaiano nella giornata di ieri ha superato l’esame di lingua italiana livello B1, propedeutico per arrivare al passaporto da comunitario.

La Juventus, che sembrava essere il club più vicino al ‘Pistolero’ nelle scorse settimane, sembra ormai aver virato in maniera decisa su Edin Dzeko. L’arrivo del bosniaco, però, precluderebbe quello del numero ‘9’ blaugrana. E così l’Inter potrebbe avere il via libera per Suarez, che potrebbe avere un ruolo importante nella compagine di Antonio Conte, dandosi il cambio con Lukaku e Lautaro. Il maxi piano dei nerazzurri potrebbe essere iniziato.

