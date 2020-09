Non è ancora il momento di raggiungere l’Inter per Vidal: il calciomercato dei nerazzurri prima deve cedere.

Oggi Arturo Vidal si è allenato ancora con il Barcellona agli ordini di Ronald Koeman. Il centrocampista cileno è ancora in attesa del via libera per partire verso Milano e aggregarsi all’Inter di Antonio Conte, suo allenatore alla Juventus che non vede l’ora di poterlo abbracciare e inserire nel progetto nerazzurro. Alla Ciutat Esportiva blaugrana, Vidal continua quindi ad attendere novità.

Calciomercato Inter, Vidal continua ad allenarsi a Barcellona

Con l’Inter il giocatore ha già trovato un accordo biennale e anche la questione legata alla buonuscita dal Barcellona è stata già ampiamente chiarita. Non resta che attendere l’Inter, adesso costretta a chiudere quanto prima le uscite di Godin e Candreva, col primo in direzione Cagliari e il secondo che sta trattando con il Genoa: serve un’accelerata per entrambe le situazioni, soprattutto per il difensore ex Atletico Madrid, per il quale balla ancora una distanza di mezzo milione di euro per chiudere l’accordo.

