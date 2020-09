Calciomercato Juventus, cambio di rotta in Spagna | Operazione sfumata!

Una delle operazioni in uscita portate avanti della Juventus potrebbe essere sfumata in via definitiva: il club iberico avrebbe virato su un altro obiettivo

In questo mercato anomalo post ‘Coronavirus’, riuscire a vendere i giocatori in esubero è diventata la difficoltà più grande. Una situazione di immobilismo generale che ha come conseguenza quella di bloccare anche il mercato in entrata. Anche la Juventus sta vivendo queste complicazioni, facendo grande fatica a trovare club seriamente interessati ai giocatori fuori dal progetto tecnico. Una delle operazioni che Fabio Paratici stava portando avanti in Spagna, ora, sarebbe sfumata definitivamente: le ultime.

Calciomercato Juventus, sfuma la cessione di De Sciglio | Villareal su Estupinan

Nelle ultime settimane i bianconeri stavano portando avanti un discorso con il Villareal per la cessione di Mattia De Sciglio. Una trattativa che, però, potrebbe già essere saltata. Come rivelato da ‘SportMediaset’, il ‘Submarino Amarillo’ avrebbe virato verso Pervis Estupinan: esterno classe ’98 del Watford. Il club iberico preferirebbe investire su un giocatore di prospettiva come l’ecuadoriano, piuttosto che mettere a bilancio un’operazione onerosa come quella per il terzino italiano. Per De Sciglio, infatti, la Juventus vorrebbe incassare una cifra compresa fra i 10 ed i 12 milioni di euro.

RM

