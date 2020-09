Calciomercato Inter, Vidal lascia il Barcellona | Ecco quando!

L’arrivo di Arturo Vidal all’Inter deve prima passare dall’accordo con il Barcellona: l’entourage del cileno incontra i blaugrana, spunta la data dell’addio

L’Inter aspetta Arturo Vidal per l’inizio della prossima stagione, che ormai è questione di giorni. È il cileno il rinforzo designato da Antonio Conte per il centrocampo, ma per riuscire a concretizzare l’approdo del capitano delle ‘Furie Rosse’ è necessario un passaggio fondamentale: l’accordo fra Vidal ed il Barcellona. Dalla Spagna rivelano come nelle prossime ore ci sarà un incontro fra l’entourage del giocatore e la dirigenza blaugrana, il suo approdo a Milano si avvicina sempre di più.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo in attacco | Torna di moda il pupillo di Conte!

Calciomercato Inter, arrivo Vidal | Vicino l’accordo col Barcellona!

Come rivelato da ‘Esport3’, l’entourage di Vidal incontrerà la dirigenza del Barcellona nelle prossime ore: l’accordo per la risoluzione è atteso fra oggi e domani. Dopo di che, il cileno potrà completare il suo trasferimento all’Inter. Il nodo principale, al momento, resta quello legato all’indennizzo del giocatore. Il club catalano vorrebbe che i nerazzurri paghino una piccola cifra simbolica per il trasferimento del cileno. In ogni caso, la sensazione è che l’accordo fra Vidal ed il Barcellona sia sempre più vicino, così come il suo ritorno in Italia, dove questa volta vestirà la maglia dell’Inter.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, via allo scambio | Prossime ore decisive

Roma, recupero Zaniolo | Europeo a rischio: lo scenario

Calciomercato Inter, colpo dal Santos | C’è l’ok del presidente