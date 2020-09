Calciomercato, sfida Juventus-Inter | Il top player ha scelto!

Juventus e Inter si ritrovano di fronte a un nuovo duello di calciomercato: il top player ha scelto la sua destinazione preferita

Sono giornate intense e ricche di movimenti da parte delle compagini italiane, che lavorano in una finestra di calciomercato diversa dalle altre visto che c’è solo un mese di tempo e ora mancano solo tre settimane alla fine delle trattative. Juventus e Inter sono molto attive e potrebbero anche scontrarsi nei prossimi giorni per degli obiettivi in comune.

Fabio Paratici e Beppe Marotta hanno duellato già diverse volte da quando non collaborano tra loro. La scorsa estate c’era stata la sfida per Lukaku, poi quella per Kulusevski e infine anche Eriksen che piaceva ai bianconeri. Ora il nuovo nome presente sul taccuino di entrambi potrebbe essere Marcelo.

Calciomercato, lotta Juventus-Inter per Marcelo: il brasiliano vuole i bianconeri

Il terzino sinistro brasiliano di proprietà del Real Madrid ha ancora due anni di contratto con il suo club ma potrebbe salutare in anticipo. Secondo quanto riportato da ‘Esporte Interativo’, infatti, Marcelo sarebbe scontento in quanto avrebbe perso il posto a causa di Mendy e gradirebbe un futuro in Serie A.

Tra Juventus e Inter, ad avere la meglio potrebbero avere la meglio i bianconeri. Il brasiliano avrebbe detto sì al trasferimento a Torino e sembrerebbe la sua scelta preferita anche grazie alla presenza di Cristiano Ronaldo, un grande amico di Marcelo.

Nell’ultima annata il classe 1988 ha siglato 2 reti in sole 23 presenze, ben 11 gare in meno giocate rispetto all’anno prima.

