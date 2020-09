Calciomercato Juventus, De Paul a rischio | Nuovi contatti

Il mercato della Juventus si è incagliato con la ricerca del centravanti, ma anche a centrocampo Pirlo vuole rinforzi: nuovi contatti inglesi con De Paul

Si sta complicando il mercato della Juventus. I bianconeri vogliono mettere un attaccante a disposizione di Andrea Pirlo il prima possibile, con la consapevolezza che la nuova stagione è alle porte. In tutto questo, però, il tecnico bresciano vorrebbe anche un rinforzo importante a centrocampo: il solo innesto di McKennie potrebbe non bastare. Uno dei giocatori in orbita Juventus è Rodrigo De Paul che, però, rischia di prendere una direzione differente. Nuovi contatti dall’Inghilterra con l’Udinese per l’argentino.

Calciomercato Juventus, Leeds in pressing su De Paul | Nuovi contatti in corso

L’interesse dalla Juventus per Rodrigo De Paul potrebbe scontrarsi contro la forza economica del mercato inglese. Mentre i bianconeri sono impegnati nella ricerca dell’attaccante, l’Udinese prosegue i contatti con un club estero per l’argentino. Come rivelato da ‘Sky Sport’, infatti, il Leeds United non molla la presa su De Paul. Proseguono i dialoghi fra i ‘Peacocks’ ed i friulani per il trasferimento del centrocampista cresciuto nel Racing Club de Avellaneda.

L’Udinese continua ad essere inflessibile sulla valutazione di De Paul: i friulani vogliono 40 milioni di euro. Marcelo ‘El Loco’ Bielsa è un grande fan del numero ’10’ bianconero e, per questo motivo, i dirigenti del Leeds stanno provando ad accontentare il proprio tecnico. La Juventus, invece, rischia di rimanere a secco. Il mercato dei bianconeri si sta scontrando contro le difficoltà a cedere gli esuberi e sulle richieste importanti degli altri club per i propri gioielli.

La Juventus rischia di essere anticipata su De Paul: proseguono i contatti fra il Leeds United e l’Udinese per portare l’argentino in Premier League.

