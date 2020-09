Il Milan continua ad essere attento sul mercato e fiuta una grande occasione: c’è la rottura tra il club ed il calciatore, rossoneri pronti ad approfittarne

Il calciomercato del Milan è partito alla grande con l’arrivo di due calciatori importanti come Sandro Tonali dal Brescia e Brahim Diaz dal Real Madrid. Rossoneri che non si accontentano e tentano un nuovo grande colpo. Rottura tra il calciatore e la società, con il club milanista pronto ad inserirsi.

Calciomercato Milan, Milenkovic vuole i rossoneri: sul piatto Paquetà

Milan scatenato sul mercato, pronto a tornare competitivo per i vertici della Serie A nella prossima stagione. I rossoneri dopo gli arrivi di Tonali e Brahim Diaz, pensano anche a rinforzare la retroguardia, mettendo gli occhi in casa Fiorentina. Infatti in casa Milan piace molto Nikola Milenkovic, difensore centrale dei viola.

Il classe 1997 serbo sembrerebbe in rottura con la società di Firenze, poiché il difensore sarebbe pronto al salto di qualità e vorrebbe il Milan, ma i viola vorrebbero trattenerlo. Ad approfittare di questo attrito dunque potrebbero essere i rossoneri, che avrebbero già trovato l’accordo con il calciatore. Per convincere la società di Commisso invece, la società milanista sarebbe pronta a mettere sul piatto uno scambio con Paquetà, centrocampista che piace ai viola. Potrebbe essere questa la mossa giusta per il Milan, per piazzare un colpo importante anche in difesa.

