Calciomercato Inter, Messi clamoroso | C’è il colpo di scena!

Potrebbe non essersi ancora conclusa la questione Messi, rivelazione da Barcellona: “Può ancora partire, non vuole rimanere”

Il tormentone dell’estate sembrava essersi definitivamente spento, dopo l’intervista in cui Messi ha confermato la sua permanenza in blaugrana. Invece, da Barcellona, potrebbe esserci stato un nuovo colpo di scena. Nella mente dell’argentino ci sarebbe ancora la possibilità di lasciare il club catalano già in questa sessione di mercato: anche il caso Suarez potrebbe avere un peso specifico nella questione. Con l’uruguaiano messo alla porta, sempre di più in direzione Juventus, Messi valuta l’addio: Inter e Manchester City tornano a drizzare le antenne.

Calciomercato Inter, clamoroso Messi | “Può ancora lasciare Barcellona”

Intervenuto ai microfoni di ‘JBLive’, il giornalista di ‘Goal.com’ Ignasi Oliva ha rivelato che la ‘Pulce’ potrebbe ancora partire. “Manca il secondo test di Messi, per poi poter tornare ad allenarsi. Leo non ha apprezzato la scelta di mettere da parte Suarez e soprattutto le modalità in cui gli è stato comunicato. Io non sono nemmeno convinto che Messi continui al Barcellona quest’anno, può darsi che se ne vada come Suarez”. Uno scenario a sorpresa quello tratteggiato dal giornalista catalano, che non ha voluto mettere ancora la parola ‘fine’ sulla querelle fra Messi ed il Barcellona.

Ignasi Oliva, infatti, ha aggiunto: “L’intervista che ci ha rilasciato la scorsa settimana in cui ci ha detto che rimaneva è storica, ma è stata solamente la fine del primo atto. Mancano ancora due atti e potrebbero succedere ancora tante cose in questo mercato e se il Barcellona sta cercando di arrivare a Depay e Lautaro, significa che qualcosa deve ancora succedere. Inoltre, il club sta rinnovando con Ansu Fati per dargli un ruolo più centrale. Messi non vuole rimanere al Barcellona”. Attenzione ancora alta, quindi, sulle prossime mosse di mercato dei catalani: il sei volte ‘Pallone d’Oro’ potrebbe ancora cambiare maglia.

Uno scenario clamoroso quello prospettato da Ignasi Oliva: “Messi non vuole rimanere al Barcellona e non sono convinto che continui in blaugrana quest’anno”.

RM

