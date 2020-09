Calciomercato Juventus, nuovo scenario | Suarez alla Rakitic

L’arrivo alla Juventus di Suarez sembra avvicinarsi sempre di più e, intanto, spunta un nuovo scenario: indennizzo al Barcellona come per Rakitic

I bianconeri hanno fretta di mettere a disposizione un centravanti ad Andrea Pirlo e avrebbe scelto Luis Suarez come soluzione. Per accelerare i tempi, come riportato da ‘SportMediaset’, i dirigenti della Juventus sarebbero disposti ad accordarsi con il Barcellona per un indennizzo da versare nelle casse blaugrana. Un’intesa che permetterebbe all’Uruguaiano di liberarsi presto dal club catalano e, quindi, di raggiungere subito la Continassa.

Calciomercato Juventus, accelerata per Suarez | Indennizzo al Barcellona

La Juventus sarebbe disposta a versare un indennizzo al Barcellona per arrivare al più presto a Luis Suarez. Una soluzione simile a quella adottata dal Siviglia per riportare Ivan Rakitic in Andalusia: 1,5 milioni nell’immediato e altri 9 milioni legati a dei bonus difficilmente raggiungibili. Anche i bianconeri sembrano voler andare in questa direzione, così che il ‘Pistolero’ poi si possa concentrare in tutte le pratiche necessarie all’ottenimento della cittadinanza italiana e, conseguentemente, del passaporto da comunitario. Sono giornate decisive per lo sbarco di Suarez in Serie A, la Juventus accelera i tempi.

