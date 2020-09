Calciomercato Juventus, Paratici studia il colpo | Il piano per il gioiello

Juventus, piano per Zaniolo: Paratici studia il colpo per portare a Torino il gioiellino della Roma

Il sogno Nicolò Zaniolo non tramonta. Il gioiellino della Roma classe 1999 è corteggiato da tempo dalla Juventus, che non sembra intenzionata a mollare la presa. Zaniolo, con grande probabilità, resterà a Roma nella prossima stagione, ma i bianconeri studiano il piano per portarlo in futuro a Torino.

Calciomercato Juventus, obiettivo Zaniolo: il piano di Paratici

Un contratto lungo fino al 2024 e la volontà della nuova proprietà targata Friedkin di farne un punto fermo, insieme a Lorenzo Pellegrini, della Roma del futuro. La permanenza di Nicolò Zaniolo rappresenta per la nuova proprietà della Roma un elemento cardine. Ma l’interesse per il giovane talento non è affatto calato. La Juventus sogna di portarlo a Torino, l’Inter valuta l’ipotesi di riaverlo con sé e anche il Tottenham, con Mourinho primo sponsor, pensa al colpaccio.

Il piano di Fabio Paratici e della dirigenza bianconera è quello di attendere. La Juventus, dato anche il lungo contratto di Zaniolo, sa che la valutazione della Roma è alta. Per questo la strategia juventina è quella di attendere almeno per un paio di sessioni estive di mercato, salvo clamorosi colpi di scena. Più ci si avvicinerà alla scadenza del contratto, più la Juventus sarà pronta a mettere pressione e in quel caso potrebbe far vacillare la Roma anche con offerte che comprendano delle contropartite gradite ai giallorossi. E in questo senso il 2022 potrebbe essere l’anno giusto.

Chiaro che poi dipenderà molto anche dalla volontà del giocatore. Se Zaniolo non dovesse vedere frutti positivi nella nuova gestione giallorossa nel giro di breve tempo, allora potrebbe forzare la mano per un addio. In questo senso la Juventus sarebbe alla finestra.

