Calciomercato Roma, rivoluzione in vista | Il nuovo ds porta l’allenatore

La Roma cambia proprietà ed è pronta alla grande rivoluzione: nome a sorpresa per il ruolo di direttore sportivo, che porterebbe un nuovo allenatore

Non solo il cambio di proprietà, in casa Roma è in atto una vera e propria rivoluzione. Dopo aver abbandonato la pista Ausilio per il ruolo di direttore sportivo e quella Paratici sempre più complicata, per i giallorossi spunta una nuova clamorosa ipotesi. Il nuovo ds potrebbe mettere alla porta Fonseca e portare un nuovo allenatore. Ecco i nomi in lista.

Calciomercato Roma, spunta Rangnick per il ruolo di ds: progetto giovani, ma senza Fonseca

Una nuova era è iniziata per la Roma, con il passaggio di consegne tra James Pallotta e Dan Friedkin, con il texano che diventa il venticinquesimo presidente della storia giallorossa. Il nuovo proprietario sembrerebbe voler effettuare una vera e propria rivoluzione, partendo dal ruolo di direttore sportivo, per il quale si pensa a RalfRangnick. L’ex Lipsia è stato per molto tempo accostato al Milan, per poi scegliere di continuare con Pioli e l’attuale staff. Il tedesco al ‘Corriere della Sera’ ha già dichiarato che ”Sarà interessante vedere come la nuova proprietà riporterà la Roma a vincere trofei”. Dunque Rangnick sembrerebbe intrigato dal progetto capitolino, con alcune idee già pronte.

Infatti, qualora arrivasse il nuovo direttore sportivo tedesco, il progetto della Roma si baserebbe sui giovani, da sempre mantra di Rangnick. Anche in panchina si cambierebbe, con l’addio di Fonseca alla panchina romanista, già messo in discussione da tempo. Al posto del portoghese potrebbero così arrivare nomi giovani e brillanti come quello di Roberto De Zerbi, che però è difficile che lasci il Sassuolo, quello di Marco Silva, ex Everton che conosce l’italiano ed è stato vicino all’Inter ed infine quello di Daniele De Rossi, ex capitano della Roma che ha da poco preso il patentino da allenatore. Tante ipotesi che fanno già sognare i tifosi giallorossi.

